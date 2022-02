Мини-футбол ЧЕ-2022: Россия vs Португалия - трансляция

6 февраля 2022 года в Амстердаме (Нидерланды) пройдет финальный матч чемпионата Европы 2022 по мини-футболу, начало прямого эфира 6.02.2022 в 19:25 по московскому времени.

По мнению букмекеров, шансы команд в финальном матче примерно равны, небольшое преимущество: 1,92 против 1,98 у Россиян.

Сборная России по мини-футболу по руководством старшего тренера - Сергея Скоровича, провела матчи:

Группа C: Россия vs. Словакия – 7:1

Группа C: Россия vs. Хорватия – 4:0

Группа C: Россия vs. Польша – 5:1

1/4 финала ЧЕ-2022: Россия vs. Грузия – 3:1

1/2 финала ЧЕ-2022: Россия vs. Украина – 3:2

Предлагаем вашему вниманию:

Россия - Украина 3:2. 1/2 финала Чемпионата Европы 2022