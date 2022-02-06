Смотреть онлайн голы и лучшие моменты, а так же результаты матчей двадцать четвертого тура футбольного чемпионата Италии 2021/2022, Серия А, с участием: Милана, Ювентуса, Интера, Лацио, и других команд.
Матчи Чемпионата Италии по футболу 2021/2022, 24 тур:
В ночь с 5 на 6 февраля 2022 года в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 200 Херманссон vs Стриклэнд.
В главном поединке события, проходил бой в среднем весе: Швед Джек Херманссон (22-6) встретился в октагоне с американцем Шоном Стриклендом (24-3). 33-х летний Джек Херманссон, долгое время дерется в UFC на топовом уровне побеждая серьезных соперников, но по мнению букмекеров, фаворитом главного боя UFC Вегас 47 является Шон Стрикленд.
Отметим, лучший боец UFC Казахстана Шавкат Рахмонов (14-0) в полусреднем весе, сразился в октагоне с опасным финишером - Карлстоном Харрисом (16-4) из Гайаны.