Мини-футбол ЧЕ-2022: Россия vs Португалия - трансляция

Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции

6 февраля 2022 года в Амстердаме (Нидерланды) пройдет финальный матч чемпионата Европы 2022 по мини-футболу, начало прямого эфира 6.02.2022 в 19:25 по московскому времени.

По мнению букмекеров, шансы команд в финальном матче примерно равны, небольшое преимущество: 1,92 против 1,98 у Россиян.

Сборная России по мини-футболу по руководством старшего тренера - Сергея Скоровича, провела матчи:

Подробнее: Мини-футбол ЧЕ-2022: Россия vs Португалия - трансляция

Чемпионат Италии 2022: Видео обзор и результаты 24 тура

Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции

Смотреть онлайн голы и лучшие моменты, а так же результаты матчей двадцать четвертого тура футбольного чемпионата Италии 2021/2022, Серия А, с участием: Милана, Ювентуса, Интера, Лацио, и других команд.

Матчи Чемпионата Италии по футболу 2021/2022, 24 тур:

05.02.2022 | 17:00    Рома    0 - 0    Дженоа
05.02.2022 | 20:00    Интер    1 - 2    Милан
05.02.2022 | 22:45    Фиорентина    0 - 3    Лацио
06.02.2022 | 14:30    Аталанта    1 - 2    Кальяри
06.02.2022 | 17:00    Сампдория    2 - 0    Сассуоло
06.02.2022 | 17:00    Болонья    0 - 0    Эмполи
06.02.2022 | 17:00    Венеция    0 - 0    Наполи
06.02.2022 | 20:00    Удинезе    * - *     Торино
06.02.2022 | 22:45    Ювентус    * - *     Верона
07.02.2022 | 22:45    Салернитана    * - *     Специя

Подробнее: Чемпионат Италии 2022: Видео обзор и результаты 24 тура

Хоккей Олимпиада-2022: Расписание матчей

Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции

На Олимпиаде 2022 по хоккею, примут участие 12 национальных сборных.
Групповой этап состоит составит три группы:

Группа A: Канада, США, Германия и Китай
Группа B: Россия, Чехия, Швейцария, Дания
Группа C: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Расписание матчей группы В:

Подробнее: Хоккей Олимпиада-2022: Расписание матчей

UFC Вегас 47: видео боев

Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции

В ночь с 5 на 6 февраля 2022 года в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 200 Херманссон vs Стриклэнд.

В главном поединке события, проходил бой в среднем весе: Швед Джек Херманссон (22-6) встретился в октагоне с американцем Шоном Стриклендом (24-3). 33-х летний Джек Херманссон, долгое время дерется в UFC на топовом уровне  побеждая серьезных соперников, но по мнению букмекеров, фаворитом главного боя UFC Вегас 47 является Шон Стрикленд.

Отметим, лучший боец UFC Казахстана Шавкат Рахмонов (14-0) в полусреднем весе, сразился в октагоне с опасным финишером - Карлстоном Харрисом (16-4) из Гайаны.

Подробнее: UFC Вегас 47: видео боев

ACA 135 смотреть онлайн видео

Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции

28 января 2022 года, в г. Грозный проходил турнир АСА 135: Гасанов vs Джанаев.

В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояс чемпиона АСА в среднем весе: Магомедрасул Гасанов (16-2) защищает свой титул от Абдул-Рахмана Джанаева (15-2).

В рамках первого турнира АСА в 2022 году, во втором по значимости бое, экс- чемпион ACB в полулегком весе - Абдул-Рахман Дудаев и бывший чемпион ACA в легчайшем весе Рустам Керимов провели бой реванш.

Подробнее: ACA 135 смотреть онлайн видео

Медведев vs. Надаль: Финал Австралия 2022 - видео

Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции

30 января 2022 года в Мельбурне, Австралия, пройдет финальный матч Australian Open 2022, начало события 30.01.2022 в 11-30 по московскому времени, ссылки смотрите незадолго до начала.

В решающем матче Открытого чемпионата Австралии 2022, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, сразится с одним из величайших теннисистов - испанцем Рафаэлем Надалем.

В 1/2 финала, Медведев в хорошем стиле переиграл Стефаноса Циципаса, в случае победы россиянина финальном в матче, 21 февраля, Даниил Медведев может стать 1-й ракеткой мира!

Подробнее: Медведев vs. Надаль: Финал Австралия 2022 - видео

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