UFC Вегас 47: видео боев Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции В ночь с 5 на 6 февраля 2022 года в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 200 Херманссон vs Стриклэнд. В главном поединке события, проходил бой в среднем весе: Швед Джек Херманссон (22-6) встретился в октагоне с американцем Шоном Стриклендом (24-3). 33-х летний Джек Херманссон, долгое время дерется в UFC на топовом уровне побеждая серьезных соперников, но по мнению букмекеров, фаворитом главного боя UFC Вегас 47 является Шон Стрикленд. Отметим, лучший боец UFC Казахстана Шавкат Рахмонов (14-0) в полусреднем весе, сразился в октагоне с опасным финишером - Карлстоном Харрисом (16-4) из Гайаны. Подробнее: UFC Вегас 47: видео боев

ACA 135 смотреть онлайн видео Спорт ТВ прямой эфир: UFC, Бокс, ММА, Футбол, Хоккей - прямые трансляции 28 января 2022 года, в г. Грозный проходил турнир АСА 135: Гасанов vs Джанаев. В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояс чемпиона АСА в среднем весе: Магомедрасул Гасанов (16-2) защищает свой титул от Абдул-Рахмана Джанаева (15-2). В рамках первого турнира АСА в 2022 году, во втором по значимости бое, экс- чемпион ACB в полулегком весе - Абдул-Рахман Дудаев и бывший чемпион ACA в легчайшем весе Рустам Керимов провели бой реванш. Подробнее: ACA 135 смотреть онлайн видео